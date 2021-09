Psychonauts 2 eccelle per Edge: ecco i voti delle recensioni della rivista

Psychoanuts 2 è uno dei giochi che ha ricevuto il voto più alto su Edge. La rivista, nel proprio ultimo numero (#363 - novembre 2021), ha condiviso le recensioni di 9 videogiochi e solo due hanno ottenuto un voto superiore a sette. Parliamo per l'appunto di Psychoanuts 2 e The Forgotten City, entrambi meritevoli di un otto.

Come indicato in un thread su ResetEra, Edge ha incluso le recensioni dei seguenti giochi nel numero di novembre 2021:



Psychonauts 2 - 8

The Forgotten City - 8

Twelve Minutes - 7

No More Heroes 3 - 7

Axiom Verge 2 - 7

Nakara: Bladepoint - 6

Humankind - 6

Toodee and Topdee - 6

Recompile - 5

Come potete vedere, giochi di grande interesse mediatico come Twelve Minutes, No More Heroes 3 e Axiom Verge 2 si sono fermati a 7. Sorprendentemente, Humankind ha preso 6, uno dei voti più bassi dell'intera industria, secondo quanto indicato da Metacritic (dove ha una media pari a 79, al momento della scrittura).

Humankind

Il voto più basso di tutti, però, lo ha ottenuto Recompile, un'avventura action-platform che non ha convinto appieno nemmeno noi di Multiplayer, come avete potuto leggere nella nostra recensione.

Psychonauts 2 è certamente uno dei giochi più interessanti dell'ultimo periodo (qui la nostra recensione), anche se ha subito review bombing su Metacritic.