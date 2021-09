Offerte Amazon: Amazon Fire TV Stick 4K in forte sconto grazie all'arrivo del nuovo modello

Amazon ha presentato il nuovo Amazon Fire TV Stick 4K Max, l'evoluzione di quello che fino a oggi era il più potente dei dongle per lo streaming della compagnia. Ma ha colto l'occasione per mettere l'Amazon Fire TV Stick 4K, una soluzione ottima per punta al 4K senza spendere troppo e non ha interesse nelle novità del nuovo modello, in sconto di 20 euro.

Chi invece pretende di più potrà presto mettere le mani sul nuovo modello, in arrivo il 7 ottobre. Già disponibile in preordine su Amazon per 64,99 euro, il dongle Fire TV Stick 4K Max monta una CPU quad-core da 1.8 GHz con 2 GB di memoria e garantisce un incremento prestazionale del 40% che rende il sistema operativo più reattivo. Gode inoltre della nuova connettività Wi-Fi 6, per la prima volta su una chiavetta per lo streaming e gestita dal chipset Mediatek MT7921LS, permette lo streaming in 4K senza problemi anche su più dispositivi.

Come il modello precedente supporta il 4K con HDR e HDR10+ oltre che Dolby Vision e Dolby Atmos l'ultima versione del telecomando vocale Alexa che permette di controllare anche volume di TV e soundbar compatibili, così come quello di altri dispositivi Amazon come gli altoparlanti Echo che possono essere usati per creare un sonoro coinvolgente grazie alla tecnologia Alexa Home Theater, con supporto per il Dolby multicanale. Inoltre permette di mandare a schermo, senza interrompere la visione del programma che stiamo vedendo, l'immagine delle telecamere smart compatibili, incluso il videocitofono Amazon Ring.

Con i dongle Fire TV Stick 4K è possibile rendere una potente macchina multimediale anche un televisore relativamente datato

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.