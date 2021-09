Halo Infinite Multiplayer: numero delle mappe svelato da un dataminer, sono più di COD Vanguard

Un dataminer di Halo Infinite ha svelato il numero di mappe che la modalità Multiplayer includerà al lancio: si parla di 23 mappe, considerando sia quella Arena che quelle BTB (Big Team Battle). Questo significa che lo sparatutto di Xbox avrà più mappe di Call of Duty Vanguard, al lancio.

La fonte di queste informazioni è @Surasia4, il quale ha condiviso il numero delle mappe di Halo Infinite Multiplayer in risposta a un tweet di Call of Duty Vanguard, come potete vedere voi stessi poco sotto. Il dataminer sottolinea anche che la modalità multigiocatore dello sparatutto di 343 Industries sarà gratuita, a differenza del nuovo titolo di Activision.

Il dataminer ha poi elaborato la questione, spiegando che il conteggio è stato fatto prendendo in considerazione solo le mappe che sono effettivamente nei file di gioco da lui analizzati, ovvero quelle che hanno asset. Il numero di mappe, come detto, è definito sommando quella Arena e quelle BTB: potremo vedere due versioni di queste ultime nella prossima fase di prova, ma nel gioco finale "ve ne saranno molte di più". La fase di prova, secondo quanto suggerito dal dataminer di Halo Infinite, sarà a ottobre.

Come sempre, vi ricordiamo che parliamo di rumor e datamining: è possibile che il conteggio del giocatore sia scorretto o che alcune delle mappe non vengano pubblicate all'uscita di Halo Infinite Multiplayer. Esiste anche la possibilità che una parte dei contenuti arrivi dopo il D1.

Una certezza è legata al fatto che Halo Infinite ha cambiato il radar seguendo i suggerimenti dei giocatori.