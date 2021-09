Halo Infinite ha cambiato il radar seguendo i suggerimenti dei giocatori

343 Industries ha deciso di cambiare il funzionamento del radar di Halo Infinite, seguendo i suggerimenti dei giocatori che hanno avuto modo di provare lo sparatutto in arrivo su PC e Xbox a dicembre. Tramite il sito Halo Waypoint, il team di sviluppo ha spiegato la situazione.

"Il Combat Sensor, o radar, che si trova in basso a sinistra dell'HUD, seguiva una serie di regole diverse rispetto ai precedenti titoli di Halo", ha spiegato il team. "Mostrava i nemici solo quando scattavano o sparavano, il che era più in linea con il 'Threat Tracker' di Halo 5. Sapevamo che questa implementazione avrebbe creato sensazioni differenti, e che forse sarebbe anche stata percepita come un po' controversa, ed è per questo che abbiamo voluto ottenere un feedback su di essa il prima possibile nella Tech Preview."

"Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo approccio di Halo Infinite, abbiamo scoperto che la maggior parte dei giocatori ha sentito la mancanza delle vecchie caratteristiche nei match", ha spiegato il team. "Abbiamo aggiornato il radar per renderlo più simile al 'Motion Tracker' di una volta, che mostra tutti i movimenti tranne la camminata accovacciata, e dovrebbe essere pronto per essere testato dai giocatori nel prossimo test. Assicuratevi di tenerlo d'occhio e fateci sapere come va!"

343 Industries sta quindi ascoltando i fan e si sta assicurando che tutto funzioni alla perfezione. Sono di certo molti i giocatori che non vedono l'ora di mettere la mani sul gioco e uno di questi è Cory Barlog, creatore di God of War, che ha comprato una Xbox Series X per giocare ad Halo Infinite.