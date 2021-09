God of War Ragnarok e le altre esclusive cross-gen PS4 e PS5 offriranno upgrade da 10 euro

Sony Interactive Entertainment ha da poco confermato che Horizon Forbidden West avrà un upgrade gratis da PS4 a PS5. Inoltre, Jim Ryan ha confermato che tutte le esclusive first-party cross-gen PS4 e PS5 offriranno un sistema di upgrade da 10 euro. Questa scelta avrà effetto su God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e gli altri titoli in arrivo.

L'informazione è stata condivisa tramite il PlayStation Blog, dove Jim Ryan ha precisamente scritto: "Oggi voglio anche confermare che in futuro, i titoli PlayStation first-party esclusivi cross-gen (in uscita su PS4 e PS5) - sia digitali che fisici - offriranno un'opzione di aggiornamento digitale di 10 euro da PS4 a PS5. Questo vale per i prossimi God of War e Gran Turismo 7, e per qualsiasi altro titolo esclusivo cross-gen per PS4 e PS5 pubblicato da Sony Interactive Entertainment."

Con questa affermazione sappiamo per certo che tutti quei titoli futuri cross-gen PS4 e PS5 first party esclusivi non offriranno un upgrade gratis, ma costerà 10 euro. Sony ha quindi messo le mani avanti, chiarendo immediatamente che God of War Ragnarok e gli altri titoli futuri non saranno influenzati dalla decisione presa con Horizon Forbidden West, che è "un caso speciale", in quanto inizialmente ragionato come gioco di lancio ma poi rimandato di un anno rispetto alla data di uscita di PlayStation 5.

Potete infine leggere il messaggio completo di Jim Ryan sull'upgrade gratis di Horizon Forbidden West qui.