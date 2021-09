Horizon Forbidden West: l'upgrade a PS5 sarà gratis, Sony ascolta i fan

Come la maggior parte dei giocatori sapranno, pochi giorni fa Sony ha aperto i pre-ordini di Horizon Forbidden West e, tramite questi, si è scoperto che la versione PS4 standard non garantiva l'accesso alla versione PS5. Solo le versione deluxe includevano l'upgrade a PS5. Dopo le lamentele dei fan, Sony ha fatto marcia indietro: ora, chiunque acquisti Horizon Forbidden West su PS4 sarà in grado di fare l'upgrade a PS5 gratis.

Il messaggio è stato condiviso sul PS Blog, in un aggiornamento del precedente post dedicato ai preorder. Vediamo il messaggio completo di Jim Ryan, Presidente & CEO: "Giovedì doveva essere una celebrazione di Horizon Forbidden West e dell'incredibile team di Guerrilla che lavora per pubblicarlo il 18 febbraio 2022. Tuttavia, è abbondantemente chiaro che le offerte che abbiamo confermato nel nostro kickoff di pre-ordine abbiano mancato il bersaglio."

"L'anno scorso ci siamo impegnati a fornire aggiornamenti gratuiti per i nostri titoli di lancio cross-gen, che includevano Horizon Forbidden West. Anche se il profondo impatto della pandemia ha spinto Forbidden West fuori dalla finestra di lancio che avevamo inizialmente previsto, continueremo a mantenere la nostra offerta: i giocatori che acquisteranno Horizon Forbidden West su PlayStation 4 potranno passare gratuitamente alla versione per PlayStation 5."

Horizon Forbidden West: upgrade a PS5 gratis

La conferma è quindi ora ufficiale. Dopo le critiche dei fan, Sony ha deciso di correre ai ripari. Certamente è stata la scelta migliore per il pubblico. Vi ricordiamo infine che i preordini hanno svelato un altro dettaglio: il mini-gioco Batosta Meccanica per Horizon Forbidden West.