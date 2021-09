Horizon Forbidden West: svelato Batosta Meccanica, un mini-gioco interno all'esclusiva PS4 e PS5

Quest'oggi sono stati resi disponibili i preordini di Horizon Forbidden West, il gioco di ruolo d'azione open world di Guerrilla Games in arrivo il 18 febbraio 2022. Questa nuova avventura includerà varie novità di gameplay, che abbiamo visto tramite le ultime presentazioni. Inoltre, come abbiamo modo di scoprire grazie a una FAQ ufficiale, include anche Batosta Meccanica, un mini-gioco da tavolo interno all'esclusiva PS4 e PS5.

Batosta Meccanica non viene descritto in modo approfondito, ma sappiamo che si tratta di un "gioco da tavolo giocato dagli abitanti del mondo di Horizon. Viene giocato con pezzi di legno e metallo intagliati con la forma di macchine. Aloy sarà introdotta a Batosta Meccanica in Horizon Forbidden West e potrà sfidare molti NPC a uno scontro".

Horizon Forbidden West: una delle creature del gioco

Purtroppo la FAQ non dà altre informazioni, quindi qualsiasi tipo di ragionamento sulle possibili regole o sulla struttura sarebbe solo un insieme di speculazioni. L'introduzione di un mini-gioco di questo tipo, in ogni caso, non è una grande sorpresa: The Witcher 3 ha dimostrato con Gwent che i giocatori amano questo tipo di contenuti e, in caso di pari successo, Guerrilla Games potrebbe anche creare un gioco indipendente basato su Batosta Meccanica.

Alcune delle collection permettono di ottenere dei pezzi per Batosta Meccanica, quindi è credibile che in Horizon Forbidden West vi sarà modo di trovarne di nuovi, ottenerne vincendo o anche crearli con i materiali ottenuti dalle macchine: ottenere un nuovo pezzo per Batosta Meccanica dopo la vittoria contro un nemico potente sarebbe di certo soddisfacente.

Ecco i preorder per Collector's, Special e Digital Deluxe Edition di Horizon Forbidden West. Ricordate che l'upgrade PS5 è solo con Deluxe o Collector's Edition.