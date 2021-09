Horizon Forbidden West da PS4 a PS5: upgrade solo con Deluxe o Collector's Edition

Horizon Forbidden West si è svelato in tutte le sue varie edizioni, ma a quanto pare tra le note in piccolo è emerso anche un dettaglio particolarmente interessante, ovvero che l'upgrade gratis da PS4 a PS5 sarà possibile solo acquistando la Digital Deluxe Edition o una delle Collector's Edition.

Mancando un sistema simile allo Smart Delivery, su PS5 la possibilità di ottenere gli upgrade gratis next gen dipende da titolo a titolo anche per quanto riguarda i first party Sony e in questo caso la compagnia ha adottato un approccio differenziato a seconda delle edizioni.

Questo si legge nella pagina ufficiale del blog PlayStation relativo ai preorder di Horizon Forbidden West: "Se effettuerai l'upgrade da PS4 a PS5, potrai trasferire i salvataggi da una piattaforma all'altra. Chi acquisterà le edizioni Digital Deluxe, Collector's o Regalla Edition otterrà il programma Dual Entitlement per entrambe le versioni del gioco (PlayStation 4 e PlayStation 5)". Questo significa che il dual entitlement, ovvero la possibilità di ricevere il gioco con un singolo acquisto sia su PS4 che su PS5, sarà possibile solo acquistando le edizioni Digital Deluxe (a 89,99 euro), Collector's o Regalla.

In sostanza, il prezzo minimo da pagare per poter passare dalla versione PS4 alla versione PS5 sono gli 89,99 euro della Digital Deluxe.

Horizon Forbidden West: né la Standard né la Special Edition consentiranno l'upgrade da PS4 a PS5

Il fatto che l'acquisto della versione Standard non garantisca tale passaggio è ormai piuttosto naturale nel panorama PS5, quello che sembra strano è, almeno per il momento, la mancanza di un sistema di upgrade "semplice", che consenta magari di sbloccare la versione next gen pagando 10 euro come accaduto in altri casi.

Stando così le cose, se un utente acquistasse la versione standard per PS4, o anche la Special Edition, non avrebbe modo di passare alla versione PS5 se non acquistando nuovamente almeno una versione standard per PS5. Restiamo dunque in attesa di ulteriori delucidazioni da parte di Sony o Guerrilla Games sulla questione. Ricordiamo che Horizon Forbidden West è stato rinviato al 2022, con data di uscita fissata al 18 febbraio 2022.