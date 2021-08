Horizon Forbidden West rinviato al 2022, nuova data di uscita alla Gamescom 2021

Horizon Forbidden West è stato ufficialmente rinviato al 2022, con la nuova data di uscita dell'esclusiva PS5 e PS4 da parte di Guerrilla Games che è ora fissata per il 18 febbraio 2022.

Con un video messaggio, Guerrilla Games ha spiegato che Horizon Forbidden West ha fatto grandi progressi dall'ultima volta che è stato mostrato allo State of Play dedicato e ha raggiunto delle importanti milestone in termini di sviluppo, tuttavia il gioco non ha ancora raggiunto il grado di qualità che gli sviluppatori pretendono dal loro titolo.

Horizon Forbidden West si farà attendere più del previsto, arriverà nel 2022

Per questo motivo, Sony e Guerrilla hanno deciso di spostare la data di uscita al prossimo anno, ovvero al 18 febbraio 2022. Questo tempo extra dovrebbe consentire al team di raffinare ancora di più il codice e raggiungere il massimo livello qualitativo per quello che si preannuncia come uno dei giochi di maggior calibro per PS5 e PS4.

Da tempo si sospettava della possibilità che Horizon Forbidden West non arrivasse nel 2021 e ora c'è la conferma ufficiale. Sebbene si tratti del primo trimestre del 2022, questo comporta il salto netto del periodo natalizio e della holiday season per la nuova esclusiva Sony.

A questo punto, restiamo ancora in attesa di ulteriori informazioni da parte di Sony sulle prossime uscite previste nel 2021 per PS5 e PS4, che potrebbero arrivare attraverso un evento dedicato, magari uno State of Play, di cui ci sono voci per settembre ma senza però notizie ufficiali, al momento. Nel frattempo, è stata rilasciata una patch gratuita che porta Horizon Zero Dawn a 60 fps su PS5.