Horizon Forbidden West: PlayStation Blog potrebbe aver confermato il rinvio al 2022

Il PlayStation Blog tedesco potrebbe aver confermato il rinvio della data di uscita dell'atteso Horizon Forbidden West al 2022. Un post pubblicato sul sito elenca infatti i maggiori titoli in uscita sulle piattaforme Sony da qui alla fine dell'anno e tra questi manca per l'appunto la nuova avventura di Aloy.

Il post menziona Ghost of Tsushima: Director's Cut, Aliens: Fireteam Elite, Kena: Bridge of Spirits,Life is Strange: True Colors, Tales of Arise, Deathloop, Battlefield 2042, Ghostrunner e GTA 5. Ovviamente all'elenco mancano molti dei giochi in uscita nel 2021, ma l'assenza di Horizon Forbidden West, uno dei titoli più attesi dai giocatori PlayStation, è alquanto sospetta.

Horizon Forbidden West

Il sequel di Horizon Zero Dawn dovrebbe arrivare su PS5 e PS4 entro la fine dell'anno stando alle promesse fatte in passato da Guerrilla Games e Sony. Tuttavia quello del PlayStation Blog non è il primo indizio che sembrerebbe indicare il rinvio 2022. Nelle scorse settimane infatti l'indiscrezione era stata lanciata dai giornalisti Jason Schreier su Bloomberg e Jeff Grubb di Giant Bomb, che si sono dimostrati in passato delle fonti piuttosto affidabili, specialmente il primo.

Insomma a questo punto sembrerebbe mancare solo l'ufficialità da parte di Sony, che potrebbe arrivare durante il prossimo State of Play che, sempre secondo indiscrezioni, dovrebbe svolgersi a settembre.

Nel frattempo, oggi l'app Abandoned: Realtime Experience per PS5 si aggiorna, ecco data e orario.