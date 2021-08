Overwatch: il cosplay di Tracer di CarryKey è molto fedele

In attesa di scoprire maggiori dettagli sull'attesissimo Overwatch 2, CarryKey ci stupisce con un cosplay di Tracer davvero molto fedele all'originale.

Realizzare il cosplay di uno dei carismatici eroi dello sparatutto multiplayer di Blizzard non è affatto semplice, visto che ognuno di essi ha uno stile ricercato e unico, condito da numerosi dettagli e in molti casi mescola elementi futuristici difficili da emulare. Tuttavia CarryKey sembra davvero aver fatto centro.

Come potete dallo scatto qua sotto, il personaggio di Tracer è stato riproposto in maniera molto fedele in ogni singolo elemento, dalla tuta arancione, passando alla giacca delle forze di aviazione inglesi, fino ad arrivare agli elementi un po' più difficili da emulare, ovvero le pistole ad impulsi e il congegno spazio temporale attaccato alla schiena dell'eroina.

Non c'è da stupirsi, d'altronde CarryKey in passato ha proposto numerosi cosplay ben fatti, come il cosplay di Harley Quinn che ha la meglio su Joker e il cosplay di Nico Robin di One Piece che manda tutti a quel paese con il Fior Fior.

Cambiando genere vi proponiamo il cosplay temerario di Eula di Genshin Impact realizzato da alco.loli e il cosplay classico di Lara Croft da Tomb Raider realizzato da Kalinka Fox.