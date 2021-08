Resident Evil Village: patch su PC in arrivo, migliora performance e AMD FSR

Resident Evil Village sta per ottenere un'interessante patch per la versione PC, dedicata al miglioramento delle performance sulla versione Steam e un'ottimizzazione ulteriore per quanto riguarda l'uso di FidelityFX Super Resolution.

La data di uscita della nuova patch di Resident Evil Village per PC è il 10 agosto, ovvero domani, anche se non c'è ancora un orario preciso per il rilascio. Il nuovo update arriva a breve distanza dal precedente, che aggiungeva proprio il supporto a FidelityFX Super Resolution su Steam correggendo anche i problemi di Denuvo.



Non ci sono ancora informazioni molto precise al riguardo, ma l'obiettivo principale sembra comunque il miglioramento delle prestazioni del gioco su PC nella versione Steam: in particolare si parla di un miglioramento del processamento interno dei dati per ottimizzare le performance e anche di un aggiustamento di minore entità, ma comunque sensibile, per quanto riguarda l'utilizzo dell'FSR di AMD.

A questo punto restiamo in attesa del lancio della patch, in modo da vedere anche, eventualmente, le modifiche apportate alle performance del gioco su PC. Nel frattempo, Resident Evil Village ha superato 4,5 milioni di copie come vendite in tutto il mondo, in base a quanto riferito da Capcom il mese scorso.