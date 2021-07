Resident Evil Village: vendite per oltre 4,5 milioni di copie, conferma Capcom

Nonostante non abbia ricevuto un plebiscito come Resident Evil 7, il nuovo capitolo della serie horror di Capcom continua a fare molto bene, soprattutto dal punto di vista delle vendite. Il publisher giapponese, infatti, ha confermato di aver superato i 4,5 milioni di copie di Resident Evil Village in tutto il mondo, considerando i giochi venduti su tutte le piattaforme.

Il messaggio di accompagnamento è piuttosto stringato, dato che, oltre all'annuncio del numero di copie vendute, dice semplicemente di continuare a giocare l'avventura. Tutto questo in attesa di informazioni sui DLC di Resident Evil Village, "promessi" da Capcom all'E3 2021.

Nel frattempo, però, la compagnia giapponese è impegnata su tantissimi fronti: videogiochi, film e serie televisive. Per esempio, recentemente Netflix ha chiesto ai recensori di Resident Evil: Infinite Darkness di non parlare di politica nell'analizzare la serie TV.

Sapevate che su PC Resident Evil Village sfrutterà il FidelityFX Super Resolution di AMD?