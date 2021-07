Cyberpunk 2077 sta per ricevere il più grande aggiornamento di sempre e "altre cose arriveranno"

Adesso che pensa di aver sistemato il gioco in maniera sufficiente, CD Projekt RED sta cominciando a promuovere nuovamente Cyberpunk 2077. In alcune storie di Instagram, infatti, lo studio polacco ha detto che il gioco sta per ricevere il più grande aggiornamento di sempre. Questo dovrebbe essere oltretutto l'inizio, dato che "altre cose arriveranno".

I piani intorno a Cyberpunk sono sempre stati molto ambiziosi. In ballo, infatti, ci sono ancora l'aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che la misteriosa modalità multiplayer. Tutte queste cose, però, sono state messe in pausa per cercare di salvare il più velocemente il gioco, travolto dalle polemiche legate alle disastrose versioni Xbox One e PlayStation 4 e all'ancora più disastrosa comunicazione dell'azienda che, fino a quel momento, aveva del tutto nascosto l'esistenza di queste problematiche.

Adesso che a distanza di mesi il gioco è stato in larga parte sistemato ed è tornato in vendita sul PS Store, lo studio polacco si prepara per il secondo round. Su Instagram, infatti, sono comparse delle storie che parlano del "più grande aggiornamento di sempre" in arrivo nei prossimi giorni.