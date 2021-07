The King of Fighters 15: trailer e immagini per Ramon, un altro gradito ritorno

The King of Fighters 15 presenta un altro personaggio con trailer e immagini: si tratta di Ramon, anche in questo caso non un combattente inedito bensì un ritorno dal passato della serie.

In uscita su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, The King of Fighters 15 potrà contare su di un roster davvero corposo, ma che finora non ha lasciato spazio a new entry.

Ramon ha infatti debuttato in The King of Fighters 2000 e vanta uno stile di combattimento che si rifà al wrestling giapponese, in particolare al leggendario Tiger Mask. Parliamo insomma di un cruiserweight scattante e letale.

Lo dimostra il video che potete vedere in testa alla notizia, in cui si produce in devastanti combinazioni che lasciano gli avversari senza fiato, inclusa una spettacolare finisher che sembra davvero dolorosa.

The King of Fighters 15 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe essere disponibile nel corso del primo trimestre del prossimo anno.