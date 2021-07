Dark Souls 3 va a 60FPS su Xbox Series X|S grazie all'FPS Boost

In attesa di poter mettere la mani su Elden Ring, Microsoft ha deciso di dare ai giocatori di Dark Souls 3 una scusa per tornare a Lodare il Sole: da oggi, infatti, è disponibile su Xbox Series X|S la modalità FPS Boost per il celebre souls di Bandai Namco.

Il colosso di Redmond ha comunicato con un tweet queste notizia senza specificare molto altro. Digital Foundry ha invece analizzato l'upgrade, dicendo che aumenta il frame rate in maniera piuttosto convincente fino a 60FPS senza per questo andare ad inficiare la risoluzione, ferma a 900p sia su Xbox Series S, sia su X. Si tratta di un miglioramento gradito, ma che ancora non riesce a pareggiare in qualità quello che PS5 ha solamente grazie alla retrocompatibilità: in questo caso il Dark Souls III gira in 1080p e 60FPS senza bisogno di aiuti.

Non di meno si tratta di uno scambio che in molti sono disposti ad accettare, soprattutto in giochi come Dark Souls 3 che richiedono una grande precisione dei movimenti e che quindi beneficerebbero enormemente di una migliore fluidità del comparto grafico.