UEFA eEURO 2021: parte oggi l'europeo della eNazionale TIMVISION PES

Oltre a quella di Mancini, c'è un'altra nazionale che in queste ore giocherà per cercare di conquistare l'europeo di calcio. Nella mattinata di oggi, infatti, la eNazionale TIMVISION PES cercherà di bissare lo storico successo dello scorso anno e conquistare per la seconda volta l'UEFA eEURO 2021. E noi seguiremo le imprese dei nostri giocatori sul nostro canale di Twitch.

Si tratta di un periodo intenso per i colori azzurri: non ci sono solo i calciatori che hanno conquistato la finale di Wembley o i cestisti che hanno guadagnato il biglietto per le olimpiadi di Tokyo, ma in queste ore anche il team composto da Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Raffaele 'Rafinter934' Pagliuca è alla ricerca di un traguardo prestigiso.

Oggi a partire dalle 10:30 cominceremo a seguire questo importante torneo, nell'attesa che gli azzurri scendano in campo contro la fortissima Francia, l'avversario che abbiamo dovuto battere in semifinale durante la scorsa edizione. Il girone degli Azzurri è un vero e proprio girone di ferro con Israele e Ucraina, che giocheranno per ottenere il pass diretto alla fase ad eliminazione diretta.

Nel caso di sconfitta ci sarà una seconda chance venerdì 9 alle 14:30. La Nazionale sarà ospitata a Bolzano presso la sede di ProGaming Italia, partner tecnico del progetto eSport, dove potrà disporre di connessioni in fibra TIM in grado di offrire le migliori prestazioni tecnologiche. Appassionati e tifosi avranno la possibilità di seguire i match degli Azzurri in live streaming su TIMVISION, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della FIGC.

Come sempre le partite saranno commentate e analizzate dal trio di esperti ufficiali della eNazionale: Luigi 'Davdas' Ragoni, Simone 'Lamella' Sfolcini e Gianluca 'Raiden' Verri.