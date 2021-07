Dota 2: The International 10 si giocherà in Romania, la Svezia non vuole più ospitare il torneo

Dopo tanti mesi di rinvio, finalmente Valve ha ufficializzato i nuovi piani per la decima edizione degli International di Dota 2, ovvero il torneo esport più ricco al mondo. La compagnia di Gabe Newell aveva inizialmente programmato di organizzarli a Stoccolma, in Svezia, ma poi la pandemia da Covid-19 ha messo in pausa tutta l'organizzazione. Nonostante in molti paesi del mondo si stiano riprendendo le attività, le autorità svedesi hanno deciso di rifiutare a Valve i permessi per organizzare l'evento sul suolo nazionale. Per questo motivo Valve ha deciso di spostare gli International 10 in Romania, a Bucarest.

Se tutto andrà come previsto, quindi, gli International X si giocheranno dal 7 al 17 di ottobre alla Arena Naționalăa di Bucharest, lo stadio che ospita le partite della nazionale rumena. Il premio in denaro in palio sarà ricchissimo, ovvero $40,018,195. Una piccola parte di questi soldi è stata messa da Valve, tutto il resto è arrivato dai giocatori di Dota 2 che hanno comprato il compendio del torneo, andando a sovvenzionare anche il suo montepremi.

"Siamo grati per la partnership che abbiamo creato con la Romania e la città di Bucarest e non vediamo l'ora di trovarci con la community di Dota 2, sia virtualmente che di persona, per celebrare i migliori giocatori e tutti i loro fan agli International," ha scritto Valve.