Loki, il cosplay di Sylvie di madsfive è da dio degli inganni

La prima stagione di Loki sta ispirando molte persone, grazie ad alcuni personaggi piuttosto azzeccati e al carisma del dio degli inganni. Per questo motivo madsfive si è lasciata ispirare e ha realizzato un cosplay di Sylvie davvero riuscito.

Nel caso in cui non sappiate chi sia Sylvie, vi consigliamo o di leggere la nostra recensione di Loki o di guardare direttamente la serie Disney+. Si tratta, comunque, di una donna piuttosto forte, in grado persino di tenere testa a Loki.

Il cosplay di madsfive è, da questo punto di vista, molto buono, nonostante sia ancora in lavorazione. La parte in basso, infatti, a detta della modella è meno accurata di quella alta. Ma il risultato finale è comunque molto buono con tanti dettagli sull'armatura, sulla spada corta e la corona.