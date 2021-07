Frostpunk: data di uscita delle espansioni su PS4 e Xbox One

Dopo lunga attesa, 11 Bit Studios ha annunciato che le espansioni di Frostpunk sono in arrivo su PS4 e Xbox One. La data di uscita è il 21 luglio 2021 e saranno acquistabili separatamente o in un solo colpo tramite un Season Pass. Le tre espansioni sono The Rifts, The Last Autumn, e On the Edge.

The Rifts aggiunge a Frostpunk una nuova modalità infinita che divide l'ambiente in pezzi. I giocatori possono costruire dei ponti tra le aree e usare una ferrovia per ottenere risorse tra le isole della mappa.

The Last Autumn è un'espansione prequel che inizia durante il primo giorno di gelo del mondo di Frostpunk. Si tratta di un nuovo scenario noto come Site 113. I giocatori devono guidare un gruppo di ingenieri che cercano di costruire un generatore prima che il cataclisma visto nella campagna principale abbia luogo. C'è una nuova trama, una nuova lore, nuovi edifici, un nuovo Libro delle leggi, tecnologie uniche e un ambiente senza neve.

Frostpunk

On the Edge ha invece luogo alla fine della campagna del gioco base. In questa occasione, i giocatori di Frostpunk devono creare una civiltà in un nuovo luogo da poco scoperto che cambia molte delle meccaniche base del gioco. Non c'è un generatore, ad esempio, quindi dovremo trovare altri modi per tenere al caldo le persone. Inoltre, ci sono poche risorse nelle vicinanze e si dovrà fare affidamento sulle quanto spedito da New London, la quale fornisce supporto solo se il giocatore riesce ad adempiere alle richieste. È quindi fondamentale andare all'esterno e stringere alleanze.

Ecco un video di gameplay dalla versione console di Frostpunk.