Tencent usa il riconoscimento facciale per limitare il tempo di gioco dei minori in Cina

Tencent Games ha dato il via a un nuova iniziativa in Cina che forza i giocatori a utilizzare un sistema di riconoscimento facciale per accedere ai giochi e verificare che la persona che utilizza il device non sia un minore che tenta di giocare fuori orario. Lo scopo del procedimento, promosso dal governo cinese, è di contrastare la dipendenza da gioco tra i minori.

Il software di Tencent utilizza un'IA che determina se i giocatori stanno cercando di ingannare il sistema e, nel caso questi abbiano successo, impara da loro, secondo quanto segnalato da GameSpot. Se un minore cerca di usare un gioco di Tencent tra le 10 di sera e le 8 del mattino, viene costretto ad andare offline e non può giocare.

Questo sistema viene chiamato "Ronda di mezzanotte" ed solo l'ultimo sistema utilizzato da Tencent da quando il governo cinese ha approvato una proposta di legge che mira a impedire ai minori di giocare troppo ai videogiochi. I giocatori devono da tempo utilizzare il nome reale per creare un account: il tempo di gioco e le spese sono quindi monitorate e vengono limitate se si ha meno di 18 anni.

Tencent Games è il più grande editore di giochi in Cina, la società è valsa da sola il 55% del mercato videoludico cinese nella prima metà del 2020. Inoltre, è il produttore del gioco cinese più popolare degli ultimi anni: Honor of Kings, un MOBA ispirato da League of Legends.

Tencent è un grande editore anche a livello mondiale, in ogni caso, e recentemente ha aperto nuovi uffici a Los Angeles per accelerare la crescita in occidente.