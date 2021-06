Tencent apre nuovi uffici a Los Angeles per accelerare la crescita in occidente

Nonostante parliamo sempre di Sony, Nintendo e Microsoft, da un po' di tempo a questa parte è Tencent l'azienda di videogiochi più grande e ricca al mondo. Per consolidare la sua posizione di leadership, il colosso dell'intrattenimento cinese ha aperto nuovi uffici a Los Angeles, così da poter aumentare la forza lavoro e accelerare la crescita in occidente.

Questo nuovo quartier generale potrà ospitare fino a 300 dipendenti. Nonostante il suo nome sia legato a giochi spiccatamente orientali come Honor of Kings e Peacekeeper Elite, Tencent è proprietaria di Riot Games, il creatore di League of Legends, e di SuperCell, lo sviluppatore di successi quali Clash of Clans e Clash Royale. Inoltre sviluppa e distribuisce anche una serie di titoli mobile come Call of Duty Mobile.

Come riportato dal L.A. Times, il nuovo ufficio sarà di circa 5mila mq a Playa Vista. L'obiettivo è quello di ospitare l'attuale forza lavoro di Tencent a Los Angeles, oltre che di avere lo spazio per una futura espansione.

"Los Angeles è una delle capitali della creatività e dell'innovazione e siamo orgogliosi di mettere le nostre radici qui e lavorare coi nostri partner di lunga data nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento", ha detto Brent Irvin, consigliere generale di Tencent e presidente di Tencent America.

"Siamo sicuri di poter continuare crescere e di poter migliorare l'offerta dei nostri prodotti, oltre che di creare posti di lavoro di alto valore a Los Angeles".

Tencent è sempre molto attiva nel campo delle acquisizioni e dell'espansione. Per esempio, ha appena acquistato il 3,8% nello sviluppatore di Remedy, lo sviluppatore di Control.