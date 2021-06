Avowed non verrà mostrato all'E3 2021? Un insider smentisce i recenti rumor

Avowed non verrà mostrato all'E3 2021, stando a quanto riferito da un insider che ha smentito i recenti rumor in cui si diceva appunto che il titolo di Obsidian Entertainment sarebbe stato presentato nel corso della conferenza di Microsoft e Bethesda.

Le voci secondo cui Avowed sarebbe stato mostrato all'E3 2021 hanno cominciato a circolare alcuni giorni fa, ma il giornalista Jeff Grubb le ha bollate come non aggiornate e un altro insider ha confermato nelle ultime ore tale versione.

Durante la conferenza di Xbox e Bethesda, il 13 giugno, vedremo dunque altri titoli e non il nuovo progetto di Obsidian Entertainment, che pure molti utenti aspettano con trepidazione.

In uscita tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, Avowed ci catapulterà in un inquietante scenario dark fantasy, con entusiasmanti combattimenti in prima persona e una spiccata componente RPG.

Una base solidissima, insomma, perché gli autori di The Outer Worlds e Grounded possano esprimere al meglio le proprie capacità, offrendoci un'avventura ricca e sfaccettata.