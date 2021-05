Avowed, l'RPG Obsidian su Xbox e PC verrà forse mostrato all'E3 2021, per un insider

Avowed è sicuramente uno dei giochi più attesi tra quelli annunciati finora all'interno degli Xbox Game Studios e, sebbene la sua uscita sia probabilmente ancora lontana, c'è la possibilità che venga nuovamente mostrato in qualche forma all'E3 2021, secondo un presunto insider.

L'affermazione arriva dall'utente Sponger di ResetEra, fonte ovviamente tutta da verificare ma che in passato si è dimostrata piuttosto affidabile per quanto riguarda, in particolare, informazioni riguardanti le produzioni di Obsidian e InXile, dunque viene preso in considerazione sul forum in questione e anche al di fuori come insider.

Avowed si presenta come il nuovo grosso RPG fantasy di Obsidian

La sua visione delle cose contrasta con quella di un altro ormai celebre insider/giornalista, ovvero il solito Jeff Grubb, che proprio ieri, svelando la data della conferenza Microsoft all'E3 2021 per il 13 giugno, ha anche avvertito di non aspettarci novità su Avowed durante l'evento.

La questione è anche comprensibile, considerando che la produzione piena del nuovo RPG di Obsidian è stata avviata da relativamente poco tempo e potrebbe volerci ancora un po' prima di poter vedere qualcosa di concreto, ma un primo gameplay poteva rientrare nelle ipotesi sui materiali Xbox Game Studios alla conferenza E3.

Non è infatti dello stesso avviso Sponger, il quale ha riferito di essere un po' confuso dalle parole di Grubb su Avowed, considerando che quello che lui aveva saputo era il fatto che "avremo un trailer per il nostro grosso gioco all'E3" da parte di Obsidian. Il presunto insider in questione ha inoltre riferito di aver avuto conferma che Avowed sarebbe stato mostrato quest'anno e che si trova "in ottima forma, quasi completamente seguendo il programma pianificato".

Sponger avrebbe avuto una conversazione diretta con qualcuno molto vicino alla questione (non sappiamo se all'interno di Obsidian direttamente), in base a quanto riferito. Prendiamo il tutto come una voce di corridoio, anche perché la produzione di un gioco in piena epoca Covid-19 può far saltare facilmente qualsiasi piano.

Non sappiamo ancora molto sul nuovo RPG fantasy in prima persona di Obsidian, dunque intanto vi rimandiamo all'anteprima di Avowed che avevamo pubblicato l'anno scorso con le prime informazioni.