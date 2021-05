Xbox Series X: svelata la data della conferenza Microsoft all'E3 2021 da Jeff Grubb

La conferenza Microsoft dell'E3 2021 si svolgerà il 13 giugno 2021. A svelare il giorno è stato il giornalista Jeff Grubb, di solito molto affidabile quando si tratta di date di eventi e affini (meno per le date d'uscita dei giochi... vedere Starfield). Insomma, non manca molto per conoscere le novità in arrivo su Xbox Series X e su tutto l'ecosistema Xbox (PC compreso, ormai).

Grubb ha in realtà prima detto di essere in attesa di una conferma da parte di Microsoft, per poi però affermare che l'evento si svolgerà nella data indicata. Le affermazioni di Grubb sono state anche riprese dall'insider Nibel, che se vogliamo è una piccola conferma da sé.

Che aggiungere? Il 13 giugno è domenica. Speriamo che sia una domenica piena di annunci e nuovi giochi. Si parla di almeno cinque tripla A inediti presentati durante l'evento, ma potrebbero essercene anche di più, data la quantità di studi di sviluppo in mano a Microsoft.

Comunque sia, sono moltissime le voci che girano sui possibili giochi che si vedranno in fiera. Starfield viene dato praticamente per certo. Qualcuno vorrebbe vedere un nuovo Wolfenstein da Machine Games. Si parla di un nuovo Forza Horizon ambientato in Messico. Sicuramente ci sarà Halo Infinite, che speriamo si mostri in grande spolvero.