Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Nomura ha spiegato perché c'è Yuffie nel DLC

Tetsuya Nomura ha spiegato le motivazioni della scelta di Yuffie Kisaragi come protagonista del DLC EPISODE INTERmission di Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Nel Final Fantasy VII originale, Yuffie era un personaggio facoltativo che si poteva saltare completamente, ma Nomura ha voluto darle un ruolo più centrale nel remake.

Per prima cosa ne ha spiegato il design : "Direi che sono stato molto esigente riguardo al suo aspetto, in particolare riguardo all'età che avrebbe dovuto dimostrare. Yuffie è più giovane degli altri personaggi, è ancora un'adolescente.

Anche Cloud e gli altri hanno un aspetto giovane, ma volevo che Yuffie sembrasse ancora più giovane e non del tutto cresciuta, in modo che in confronto a lei, Cloud e la sua banda sembrassero in un certo senso più maturi."

Yuffie, la protagonista del DLC EPISODE INTERmission

Il motivo per cui però è stata scelta come protagonista è di carattere strettamente narrativo, ossia è stata vista come l'unico personaggio effettivamente disponibile tra quelli supplementari nel momento in cui si svolge la sua avventura: "La storia complessiva segue l'originale, quindi se consideriamo in che punto della trama si colloca, Vincent sta ancora dormendo e Cid dalla parte di Shinra, quindi Yuffie era l'unica che potesse muoversi liberamente."

Di base è il personaggio che crea meno problemi di coerenza con la storia di Final Fantasy VII. Per il resto vi ricordiamo che la versione PS5 di Final Fantasy VII Remake Intergrade uscirà il 10 giugno 2021.