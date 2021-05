Multiplayer.it: nuova funzionalità per salvare gli articoli e novità per i commenti

Come avrete probabilmente notato, è stata inserita oggi una nuova funzionalità che incrementa la leggibilità e la personalizzazione dell'esperienza su Multiplayer.it, ovvero il tasto "Leggi dopo".

Il riquadro risulta ben visibile non appena si apre qualsiasi articolo o news presente sul sito: appena sotto il titolo e l'introduzione, spostato a sinistra trovate il tasto "Leggi dopo", che se premuto consente di salvare l'articolo per essere conservato in una lista di lettura e recuperato dunque successivamente, con calma.

Il riquadro "Leggi dopo" risulta ben visibile subito sotto al titolo di ogni articolo

Cliccando il riquadro "Leggi dopo", esso verrà automaticamente salvato nella sezione "Articoli salvati" presente sul proprio profilo personale e raggiungibile più semplicemente anche attraverso il menu delle notifiche. In questo modo è possibile conservare comodamente i collegamenti ai vari contenuti così da poterli leggere o rileggere con calma, quando vogliamo.

Ovviamente, per utilizzare questa funzione è necessario possedere un account su Multiplayer.it, in modo da poter contare su un profilo personale all'interno del sito. La novità è stata introdotta questa mattina e vi invitiamo a provarla il più possibile, segnalandoci eventuali feedback.

Menzione dovuta, anche se la cosa è stata chiaramente già scoperta e largamente utilizzata, per l'introduzione dell'emoji "Annichilito". Non c'è bisogno di presentazioni al riguardo: l'avete a lungo richiesto ed è infine arrivato, come definitiva consacrazione del meme. Per la realizzazione dell'emoji in questione dobbiamo ringraziare l'illustratrice Laura Pellegrino, attiva su Instagram e Facebook con i suoi lavori di graphic design.

Per tutte le novità e le informazioni relative all'area commenti e le funzionalità social del sito, vi rimandiamo alla guida per la community di Multiplayer.it!