Multiplayer.it: l'area commenti è completamente rinnovata, unisciti alla nostra community!

Multiplayer.it è il luogo dove stare! Entra a far parte della più grande community di appassionati di videogiochi La nuova sezione dei commenti di Multiplayer.it L'ammodernamento dell'area commenti e delle componenti legate alla community avviato all'inizio di questo anno si può dire completo. In questo articolo vi riassumiamo tutte le novità che abbiamo introdotto e che siamo certi abbiano reso Multiplayer.it il luogo più funzionale e semplice dove potersi incontrare per esprimere la propria opinione e confrontarsi con altri utenti. Se non siete ancora iscritti è arrivato il momento di entrare a far parte della più grande community di appassionati di videogiochi!

Blocco utenti Se un utente dovesse infastidirvi nelle vostre attività su Multiplayer.it è possibile aggiungerlo alla vostra blacklist. Per farlo dovreste recarvi sulla bacheca dell'utente e premere il logo del lucchetto. In questo modo si attiveranno le seguenti limitazioni: - l'utente bloccato non potrà inviarvi messaggi privati

- non potrà citarvi nei commenti

- non avrà accesso al vostro profilo ed informazioni personali

- non riceverete alcuna notifica che lo riguarda

- tutti i commenti dell'utente bloccato diventeranno meno visibili rispetto agli altri, in un certo senso oscurandosi. In tal modo sarà più facile per voi individuare gli utenti bloccati ed evitare di leggere i loro commenti. Potrete consultare la vostra blacklist in ogni momento attraverso il vostro profilo personale ed eventualmente ritirare il blocco assegnato ad un utente. Nel tempo abbiamo testato anche altre limitazioni, ma nella pratica causavano problemi di varia natura e quindi abbiamo deciso di scartarle in favore di questa soluzione, che riteniamo sia il miglior compromesso. Naturalmente i commenti sono sottoposti anche a delle regole, ecco il regolamento di Multiplayer.it, che pongono attenzione sul principio di rispetto reciproco e il divieto di member war ed insulti. Se un commento infrange le nostre linee guida è possibile segnalarlo mediante l'apposito tasto "Segnala", inserendo la motivazione più appropriata. Attenzione però! Il sito di Multiplayer.it è pensato come hub aperto a tutti. Se non si apprezzano le opinioni o il modo di fare di un utente è consigliabile aggiungerlo alla propria blacklist. Se invece preferiste una community di appassionati più strettamente moderata siete invitati a prendere parte al nostro gruppo Telegram.

Superlettori Lo staff può assegnare lo status di Superlettore agli utenti particolarmente attivi dal punto di vista dei commenti. I Superlettori si riconoscono facilmente dal cerchietto fucsia con una stellina, che sostituisce il cerchietto blu che riporta il numero del livello raggiunto. Essi non detengono la verità assoluta, pertanto le loro tesi possono essere tranquillamente contrastate dagli altri utenti. Se un Superlettore infrange una o più volte il regolamento è possibile che perda il proprio status, che verrà quindi assegnato ad un altro utente.

Nuovo sistema di notifiche Dal punto di vista delle notifiche ci siamo adeguati ai social network. Le singole notifiche presenti nel menu rimarranno in memoria fintanto che non le aprirete, oppure finché non premerete su "segna tutte come lette". Inoltre quando pubblicherete un commento riceverete una notifica per qualsiasi replica effettuata da altri utenti, anche se non vi citano direttamente (a meno che la replica non provenga da un utente bloccato). Se non dovessero interessarvi potrete premere su "Disabilita le notifiche su questo post" e a quel punto tornerete a ricevere solo le notifiche degli utenti che replicano al vostro commento taggandovi direttamente. Segnaliamo anche l'adozione di un nuovo sistema di notifica per i ban e le ammonizioni: non arriveranno più delle e-mail (che risultavano invasive), ma troverete tutte le sanzioni che avete ricevuto nell'apposita sezione privata "Ban e Ammonizioni" presente su ciascuno dei vostri profili personali.