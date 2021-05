Uncharted 4 supera i 37 milioni di giocatori: Naughty Dog festeggia

Naughty Dog ha annunciato che il numero di giocatori di Uncharted 4 La fine di un ladro ha superato i 37 milioni. L'informazione è stata condivisa dallo sviluppatore tramite il proprio account Twitter, in occasione del quinto anniversario del gioco.

Precisiamo che Naughty Dog parla proprio di "milioni di giocatori", non parla di vendite. Questo significa che il numero è calcolato sommando le copie vendute, le copie riscattate da PS Plus e in parte forse anche l'usato (o il semplice prestito del disco a un amico). Indipendentemente dal metodo di accesso, è chiaro che Uncharted 4 è stato un successo e che molteplici appassionati PlayStation non abbiano perso l'occasione per vivere l'ultima (per ora, perlomeno) avventura di Nathan Drake.

Uncharted 4 è un successo

Inoltre, Naughty Dog ha svelato che tra PS4 e PS5 ci sono stati 13.3 milioni di giocatori nel multiplayer. Ben 9.5 milioni hanno usato una opzione di accessibilità. 9.8 milioni di giocatori hanno giocato con il lemure nel mercato, una delle aree di gioco più note. 7.5 milioni hanno invece giocato a Marco Polo, per una seconda volta dopo averlo fatto in Uncharted 2 (in cima all'hotel abbandonato in India).

L'interesse per la saga è grande e un seguito sembra sempre più credibile. Inoltre, vi ricordiamo che è in produzione un film su Uncharted: è stato rinviato, anche se di pochi giorni.