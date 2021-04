Uncharted: il film è stato rinviato, anche se di pochi giorni

Sony Pictures ha annunciato di aver spostato l'uscita dell'atteso film di Uncharted con Tom Holland. Fortunatamente il rinvio è di solo pochi giorni, ovvero dall'11 febbraio 2022 previsto originariamente al 18 febbraio 2022. Il film con Tom Holland non è nuovo a rinvii e problemi di varia natura, ma questa volta lo spostamento sa più di un aggiustamento tecnico o scelta di marketing che di una decisione motivata da problemi più grossi.

Durante la fase di preparazione del progetto, infatti, sono stati cambiati diversi registi, ben 6: David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy, Dan Trachtenberg e Travis Knight. Alla fine la scelta è ricaduta sull'uomo che ha diretto Zombieland e Venom, ovvero Ruben Fleischer. A questo punto è arrivata la pandemia da Covid-19 a complicare ulteriormente le cose. Così da un'uscita nel 2021, la produzione ha dovuto spostare la data prima all'11 febbraio 2022, per poi ritoccarla ulteriormente in queste ultime ore.

A interpretare un giovane Nathan Drake ci sarà la star di Spider-Man Tom Holland, mentre il muscolosissimo Mark Wahlberg interpreterà un Victor "Sully" Sullivan, il mentore di Drake, decisamente meno attempato. Durante le riprese Tom Holland ha detto che Uncharted il film ha le più grandi scene d'azione che abbia mai fatto. Sarà vero?

In questi giorni anche un altro film ispirato ai videogiochi è stato rimandato: Resident Evil: Welcome to Raccoon City.