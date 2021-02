Uncharted il film: per Tom Holland ha "le più grandi scene d'azione che abbia mai fatto"

Un po' per i continui problemi e i rinvii, un po' per le potenzialità della pellicola, siamo molto curiosi di vedere il film di Uncharted. In una recente intervista, inoltre, Tom Holland, l'attore che interpreta Nathan Drake, ha detto che il film ha "le più grandi scene d'azione che abbia mai fatto". Un'affermazione piuttosto forte, soprattutto considerando che la giovane stella inglese ha recitato in film come Avengers: Endgame e gli ultimi Spider-Man.

L'attore ha poi specificato che "i tagli, le contusioni e la frangia che avevo quando penzolavo dai fili e cadevo dalle cose erano ridicoli". Una descrizione che, frangia a parte, si sposa molto bene con quello che i videogiochi di Naughty Dog hanno mostrato in questi anni. La serie di Uncharted, infatti, è famosa per le scene altamente spettacolari, con oggetti che crollano, veicoli che esplodono e intere zone stravolte dal passaggio di Nathan Drake.

Il protagonista, però, si salva sempre per il rotto della cuffia, con qualche graffio e contusione che però non gli impediscono di infilarsi nel guaio successivo. E con al fianco un Victor "Sully" Sullivan con il fisico e il volto di Mark Wahlberg, il potenziale distruttivo è sicuramente elevatissimo.

Il cast include anche Sophia Taylor Ali, Antonio Banderas e Tati Gabrielle, mentre la pellicola è diretta da Ruben Fleisher. Il film di Uncharted è stato recentemente rinviato ancora, questa volta al 2022, per i soliti problemi legati al COVID.