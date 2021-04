Xbox Series X: Microsoft ha promesso di costruire i mini-frigo Series X

Partendo da una provocazione di qualche mese fa, Microsoft, per bocca del suo uomo marketing Aaron Greenberg, ha promesso di costruire entro la fine dell'anno dei mini-frigo a forma di Xbox Series X. Tutto quello che occorreva fare era aiutare Xbox a vincere il concorso "Best of Tweets". Ora che il concorso è stato vinto, Microsoft deve mantenere la promessa.

Dopo l'annuncio di Xbox Series X, i social e internet si sono riempiti di foto, meme e fotomontaggi che ritraevano la console nelle situazioni più folli e disparate. Una delle provocazioni più divertenti è stata sicuramente il maxi-frigorifero a forma di Xbox Series X.

A distanza di mesi, i fan hanno avuto l'opportunità di rendere realtà quella provocazione. Greenberg, infatti, ha detto che Microsoft manderà in produzione entro l'anno il mini-frigo Series X aiutando Xbox a vincere il concorso su Twitter "Best of Tweets". "Non è uno pesce di aprile e non è clickbait." Adesso che il concorso è stato vinto di un soffio, l'uomo Xbox ha promesso che manterrà la promessa. Anzi ha detto che il primo sarà pieno di giochi e sarà inviato a Skittles, il marchio arrivato per secondo nella competizione.

Che dire, che siate fan Xbox o meno, un mini-frigo con la forma della console potrebbe impreziosire la casa di qualunque giocatore che si rispetti. Il posto perfetto per tenere al fresco le bibite durante le più torride sessioni di gioco.

Lo comprerete?