Xbox Series X: Microsoft mostra le dimensioni e scherza in un confronto ufficiale con un frigorifero

Xbox Series X è una console di dimensioni notevoli, su questo non c'è dubbio, ma Microsoft sembra aver preso bene i vari meme che ridicolizzano la grandezza della nuova console con un nuovo tweet ufficiale che la paragona direttamente a un frigorifero, mostrando comunque le dimensioni ufficiali.



I calcoli geometrici e le varie teorie trovano dunque abbastanza riscontro in quelle che sono le dimensioni ufficiali di Xbox Series X, come dimostra il primo dei tweet pubblicati dall'account ufficiale di Microsoft. La nuova console misura 301mm in altezza, considerandola posta in verticale, e 151mm in larghezza e profondità.



Di fatto, è dunque un parallelepipedo a base quadrata, con la base che misura 151mm per ogni lato e alta 301mm. Si tratta dunque di uno spazio occupato non molto diverso da quello di una attuale Xbox One X, considerando la diversa disposizione volumetrica.



Il problema, in termini di ingombro, è dato semmai dal fatto di tenerla in verticale, visto che solitamente i luoghi in cui vengono posizionate le console prevedono una disposizione orizzontale, ma questa sarà comunque effettuabile anche per Xbox Series X, dunque molte polemiche sull'eccessiva grandezza lasciano il tempo che trovano.



In ogni caso, evidentemente Microsoft ha trovato particolarmente godibili i meme sulle dimensioni eccessive di Xbox Series X e ha deciso di rispondere a tono presentando anche un confronto ufficiale tra la console e un frigorifero medio, anche piuttosto simile alla macchina in questione considerando l'estetica.



Xbox Series X: 151mm x 151mm x 301mm #PowerYourDreams pic.twitter.com/CNOGaoCXNP — Xbox (@Xbox) March 16, 2020