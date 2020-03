Animal Crossing: New Horizons, voti stellari dalle prime recensioni per il gioco Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons ha confermato le ottime impressioni emerse finora, emergendo con voti stellari dalle prime recensioni internazionali per la nuova esclusiva Nintendo Switch, destinata a rappresentare una notevole evoluzione della lunga serie.



Al momento, Animal Crossing: New Horizons ha un Metascore di 91 su 44 recensioni, abbastanza da poter considerare la valutazione come piuttosto assestata a questo punto. Si tratta di valutazioni tutte positive, che vanno dal'8 in su ma sono anche molti i perfect score assegnati da varie testate.



In generale, viene lodata la grande abbondanza di contenuti e attività, la dimensione del gioco sia in termini di estensione che di profondità e le evoluzioni applicate sulla formula alquanto inossidabile della serie, oltre che i miglioramenti tecnici.



Nel caso non l'abbiate ancora fatto, correte a leggere la recensione di Animal Crossing: New Horizons pubblicata in questi minuti anche sulle pagine di Multiplayer.it, con Christian Colli che ha giudicato davvero validissimo il nuovo gioco per Nintendo Switch.



Vediamo dunque qua sotto una selezione dei primi voti emersi finora:

Forbes - 10

Telegraph - 10

VG247 - 10

Trusted Reviews - 10

VGC - 10

God is a Geek - 10

Nintendo Life - 10

Daily Star - 10

GamesBeat - 9,5

Wccftech - 9,4

COGConnected - 9,2

Game Informer - 9

USgamer - 9

XGN - 9

Screen Rant - 9

The Sixth Axis - 9

IGN - 9

Metro GameCentral - 9

GamesRadar+ - 9

Jeuxvideo - 8,5

Destructoid - 8,5

Critical Hit - 8,5

4Players - 8

Post Arcade - 8

GamingBible - 8