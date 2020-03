Windows 10 ha oltre 1 miliardo di utenti, Microsoft ha raggiunto il suo obiettivo

Windows 10 è ora utilizzato da più di 1 miliardo di utenti, con Microsoft che ha dunque raggiunto adesso l'obiettivo che era stato stabilito per il nuovo sistema operativo.



Il traguardo era ormai vicino, considerando che il mese scorso si parlava di 900 milioni di utenti attivi, ma proprio in questi giorni deve essere stata superata la maggiore milestone, con il sistema operativo che ha superato il miliardesimo utente.



"Oggi siamo felici di annunciare che oltre un miliardo di persone hanno scelto Windows 10 attraverso 200 paesi, risultando in oltre un miliardo di dispositivi con Windows 10 attivo", si legge in una comunicazione ufficiale da parte di Microsoft.



"Siamo orgogliosi del fatto che gli utenti stiano scegliendo Windows 10 e non c'è mai stato un momento migliore per una piattaforma stabile e sicura che possa dare modo alla gente di creare, educare e comunicare ovunque sia".



Microsoft ha inoltre riferito che il 100% dei Fortune 500, ovvero le maggiori industrie mondiali nella classifica stilata annualmente dalla rivista Fortune, utilizza Windows 10 sui propri dispositivi, con il sistema operativo che sta diventando "una piattaforma di importanza critica per guidare la trasformazione del business nel mondo dell'impresa e oltre".



Ovviamente, la conclusione del supporto per Windows 7 e versioni precedenti ha favorito in maniera decisiva questo risultato, visto che in molti si sono trovati praticamente costretti a passare a Windows 10, ma il risultato è comunque notevole.



Per quanto riguarda gli aggiornamenti a Windows 10, l'Insider Build 19582 è disponibile dalla settimana scorsa, mentre l'aggiornamento di aprile 2020 si presenta alquanto ricco.