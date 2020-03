Windows 10 Aggiornamento di Aprile 2020: le novità in arrivo

Il primo grande aggiornamento di Windows 10 per il 2020 è praticamente dietro l'angolo: si tratta dell'Aggiornamento di Aprile 2020. Non sarà ovviamente l'unico ad approdare su PC nell'anno in corso, ma di certo sarà il primo cui dedicare particolare attenzione. E vediamo dunque le novità in arrivo.

L'update introdurrà principalmente la funzionalità dedicata all'installazione di Windows 10 tramite download via cloud, feature già presente sui Mac di Apple. Tornerà utile soprattutto agli utenti che vivono in zone d'Italia con una connessione ad internet efficiente. L'opzione Reset this PC, comunque, non riporterà i dati del sistema a quelli di fabbrica, ma reinstallerà la versione più recente del vostro sistema operativo.

L'Aggiornamento di Aprile 2020 di Windows 10 recherà la sigla 20H1, contro la 19H2 dello scorso aggiornamento di novembre 2019. Ad essere onesti è già possibile mettere in download il file ISO per un'installazione pulita come Insider (trovate maggiori informazione nel campo Fonte di questo articolo), ma il nostro consiglio è quello di aspettare il rilascio ufficiale per tutti gli utenti tramite Windows Update (previsto già nei primi giorni del prossimo mese).