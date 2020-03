Harry Potter RPG, il nuovo gioco potrebbe avere anche il multiplayer

Harry Potter RPG, come viene identificato il nuovo progetto sulla celebre serie di J.K. Rowling e Warner Bros. ancora senza un titolo preciso né un annuncio ufficiale, torna protagonista delle voci di corridoio con la possibilità che includa anche una modalità multiplayer.



Il nuovo gioco di Harry Potter, che dovrebbe essere un RPG, pare sia in sviluppo presso Avalanche, team autore della serie Just Cause tra gli altri titoli, dunque in base agli annunci di lavoro pubblicati dal team scandinavo possiamo provare a intuire qualche direzione intrapresa dal gioco.



Si parla dunque di un "esaltante gioco tripla A che verrà annunciato presto" negli annunci in questione, che riguardano tra gli altri anche un multiplayer programmer, una persona in grado di "implementare caratteristiche di gameplay da una prospettiva multiplayer" e che lavori su "nuovi sistemi multiplayer".



L'idea è che il gioco in sviluppo presso Avalanche sia destinato dunque ad avere un comparto multiplayer più o meno importante, forse dotato di caratteristiche innovative. D'altra parte, non c'è alcun collegamento logico che faccia pensare a Harry Potter in questo indizio, visto che si parla solo di un gioco tripla A, quale sicuramente sarebbe un titolo del genere, ovviamente.



Dalle descrizioni si parla comunque di un'esperienza anche single player, all'interno di un open world che abbia comunque anche degli elementi multiplayer. Inoltre, si parla di tendenza a un gameplay divertente tra le predisposizioni previste per i nuovi assunti che dovrebbero rispondere agli annunci.



Per quanto riguarda questo misterioso gioco di Harry Potter, la sua storia è piuttosto lunga: è iniziata con un video di quello che sembrava essere un progetto di Rocksteady, da cui abbiamo anche pubblicato uno speciale su storia, dettagli e ipotesi sull'open world. Poi è emerso anche quello che poteva essere il titolo completo, ma finora non ci sono state informazioni ufficiali al riguardo.