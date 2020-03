Dragon Ball Z: campionessa del wrestling femminile diventa Androide C18

Svegliandosi un bel mattino da sogni inquieti, la campionessa del wrestling femminile nota come Rhea Ripley si trasformò nell'Androide C18 di Dragon Ball Z. Giusto, non era così quel celebre romanzo breve d Kafka. Però la vicenda è avvenuta davvero, e stiamo anche per raccontarvi come, dove e quando.

Tutto è partito dall'iniziativa dell'artista The Imaginative Hobbyist, che individuando in Rhea Ripley del NXT Women's Champion i giusti lineamenti del viso e le giuste potenzialità, ha deciso di lavorare con lei ad un cosplay dell'Androide 18 di Dragon Ball Z. Il risultato del lavoro è evidentemente notevole, e lo trovate poco più avanti, nell'immagine riportata in calce all'articolo.

Androide C18 ha meritato sempre un'attenzione particolare nel settore cosplay, e non solo perché nel manga sta aiutando i Guerrieri Z nel difendere la Terra da Moro. Semplicemente è una bella donna, affascinante, in grado di attirare facilmente l'attenzione del pubblico. Vale la pena ricordare che qualcosa di simile in passato era già accaduto con Dove Cameron, nel 2018. Se Ripley tornerà a rivestire i panni di qualche altrr personaggio femminile, vi terremo aggiornati. Intanto eccovi l'immagine del cosplay.