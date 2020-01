Dragon Ball Super: i Guerrieri Z contro l'invasione di Moro

Avete già letto il capitolo 56 del manga Dragon Ball Super, realizzato da Akira Toriyama e Toyotaro? Se la risposta è sì, allora avrete già visto i Guerrieri Z in azione contro Moro, il divoratore di pianeti: ve ne parliamo più diffusamente in questo rapido articolo. Se la risposta è no, come prima cosa evitate di proseguire nella lettura; e poi recuperate il capitolo gratuitamente e legalmente, sul sito di Manga Plus.

Toriyama e Toyorato hanno seriamente deciso di riportare in azione molti personaggi secondari della serie Dragon Ball Z, nel nuovo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super. Crilin, Tenshinhan, Yamcha e anche i meno secondari Junior (Piccolo) e Gohan si sono tutti schierati in difesa del Pianeta Terra, in seguito all'invasione dell'armata galattica di Moro, il nuovo potentissimo nemico dell'universo. Non è mancato neppure un colpo di scena verso la conclusione del numero, con l'arrivo in scena anche degli androidi C17 e C18 (li avevamo già visti in azione nel Torneo della Sopravvivenza degli Universi, ricordate?).

Chissà se nel capitolo 57 di Dragon Ball Super ci sarà qualche sorpresa degna di nota: magari una trasformazione inedita per uno di questi personaggi, o tecniche mai viste prima. Di certo, una volta tornati sulla Terra, Goku e Vegeta reclameranno per sé ogni attenzione.