eFootball PES 2020, la nazionale italiana è pronta per UEFA eEuro 2020

Nella cornice di Coverciano si sono concluse le selezioni di eFootball PES 2020 per stabilire chi sarebbe entrato a far parte della eNazionale TIMVISION, ovvero la squadra che rappresenterà il nostro paese a UEFA eEuro 2020.



Rosario "Npk_02" Accurso, Nicola "nicaldan" Lillo, Carmine "Naples17x" Liuzzi e Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu sono i ragazzi che hanno superato le selezioni e cercheranno di agguantare la finale di Wembley che si giocherà il 9 e 10 luglio.



Con l'acquisizione dei diritti di UEFA Euro 2020, eFootball PES 2020 ha anche ottenuto la possibilità di creare una competizione esport ispirata al campionato continentale. In questo modo in ogni nazione sono partite le selezioni per trovare i giocatori che avrebbero fatto parte della eNazionale. Konami ha organizzato, quindi, un torneo a Coverciano dove i sedici migliori giocatori di PES 2020 si sono sfidati per conquistare la maglia azzurra.



Ecco i dettagli ufficiali dell'iniziativa:



Dopo due giorni intensi, di lotte serrate a colpi di joypad nell'affascinante cornice di Coverciano, la 'Finale TIMVISION eNazionale PES' ha decretato coloro che avranno l'onore di vestire i colori azzurri alle prossime qualificazioni a UEFA eEuro 2020, con l'obiettivo di staccare il pass per la fase finale, che si disputerà a Wembley il 9 e 10 luglio.



La eNazionale TIMVISION, la ventunesima rappresentativa della FIGC, si è così composta al termine di un weekend che ha coinvolto sedici players, arrivati venerdì al Centro Tecnico Federale da tutta Italia, e che tra ieri e oggi si sono sfidati in una battaglia 'virtuale' continua.



Il format della competizione inizialmente ha diviso i sedici contendenti in quattro gironi da quattro squadre l'uno, e le sfide di andata e ritorno hanno decretato i primi quattro eliminati, ovvero gli ultimi classificati di ciascun girone. Quindi, i dodici players rimasti in gara sono stati suddivisi in due nuovi raggruppamenti da sei: a vincere i due gironi sono stati Nicola "nicaldan" Lillo e Carmine "Naples17x" Liuzzi, che sono diventati così i primi Azzurri ufficiali.



I secondi e terzi classificati dei due raggruppamenti si sono infine affrontati in due spareggi incrociati (ovvero il secondo del gruppo A contro il terzo del girone B, e viceversa), per completare la rosa di quattro giocatori della eNazionale TIMVISION: adrenalina e tensione hanno accompagnato i contendenti davanti allo schermo, mentre i primi due Azzurri ufficiali aspettavano di conoscere i nomi degli altri compagni di squadra.



Al termine di due spareggi avvincenti ed elettrizzanti, ma caratterizzati dal costante fair play - come il resto di tutta la manifestazione - Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu e Rosario "Npk_02" Accurso hanno potuto alzare braccia e joypad al cielo: sono loro gli altri due Azzurri che da oggi - insieme a ovvero Nicola "nicaldan" Lillo, Carmine "Naples17x" Liuzzi - rappresenteranno l'Italia nell'efoot.