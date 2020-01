FUT Champions Cup 3: Ad Atlanta si riparte da Ollelito

PS4: Qlash Crazy sfortunato, convincono l’inglese Fnatic Tom e soprattutto il tedesco Umut Su Console PS4, con il record di 0-3 hanno lasciato il torneo l'americano Maloney45, il turco Mertal, l'argentino Nicolas Villlalba del Basilea eSports e il messicano Joksan dei Complexity Gaming.

Tramite il punteggio di 1-3 sono stati sconfitti il colombiano CamilloBrechex, l'italiano Diego Campagnani dei Qlash, il francese Jitazz, gli spagnoli Adriman e JRA Lion e il portoghese JOliveira10.

Con lo score di 2-3 non hanno passato il turno il tedesco Denis e il suo connazionale Seratinho del Colonia eSports, il belga Stefano Pinna del Lille, il polacco Piko, il brasiliano Paulo Neto e l'italiano Gabry.

Si sono qualificati agli ottavi sul risultato di 3-2 il giovanissimo britannico Ethan Hittings degli Ellevens eSports e i suoi connazionali Tom Stokes e Harry Heshketh rispettivamente del team NEO e Hashtag United. Oltre a loro, sono passati anche il finlandese Kossu72, il giapponese Web Nasri, lo svedese OliBoli, l'australiano FUTWIZ Marko, il brasiliano Abrucio, il francese Dylo e l'americano Fiddle del Cincinnati.

Mentre con il punteggio di 4-1 hanno passato la prima fase il nuovo acquisto del Benfica ovvero il brasiliano Zezinho, il polacco Damie della Roma eSports, il francese MaestroSquad del team Vitality, il sorprendente egiziano Kandil e la matricola tedesca Umut dell'Amburgo.

L'unico imbattuto del round svizzero è stato l'inglese Tom Leese, nuovo arrivato in casa Fnatic, che ha ottenuto una stupenda prestazione di 5-0.



Agli Ottavi, l'inglese Fnatic Tom ha battuto il connazionale Ethan Hittings per 4-0, Hashatag Harry ha vinto di misura contro Tom Stokes per 2-0, lo svedese OliBoli ha eliminato l'egiziano Kandil con uno straordinario 5-1, FUTWIZ Marko ha vinto ai calci di rigore contro il polacco Damie della Roma eSports con un punteggio finale di 6-3, il tedesco Umut ha sconfitto il finlandese Kossu72 per 4-2, il francese Dylo ha surclassato l'americano Fiddle per 4-0, il francese VitalityMaestro ha regolato il giapponese Web Nasri per 3-1 e infine, il brasiliano Zezinho del Benfica eSports ha vinto contro il suo connazionale Abrucio con uno score di 3-1.

Ai Quarti, Tom Leese ha vinto ai calci di rigore contro Harry Heshketh tramite un risultato complessivo di 5-4, OliBoli ha sorprendentemente eliminato FUTWIZ Marko per 3-0, Umut ha battuto Dylo con uno record di 3-1 e Zezinho ha sconfitto MaestroSquad per 4-2.

Nelle Semifinali, l'inglese Fnatic Tom ha battuto lo svedese OliBoli per 2-1 dopo aver pareggiato il match di andata sull'1-1; mentre il tedesco Umut ha perso la gara di andata contro Zezinho per 1-0 ma nella partita di ritorno è riuscito a completare la rimonta e quindi a vincere con un punteggio finale di 2-1.

Nella Finale PS4, Fnatic Tom ha vinto il match di andata contro Umut per 1-0 con un rocambolesco goal di Messi segnato all'80° minuto, aiutato sia dalla deviazione di Van Dijk che dalla traversa.

La partita di ritorno è stata molto combattuta da ambo i lati, ma al 68°gli equilibri si sono infranti grazie al contropiede di CR7-Mané che è terminato con il goal dell'attaccante portoghese.

Proprio quando tutto sembrava volgere verso i tempi supplementari, il tedesco Umut ha provato l'ultima azione nata da un possesso di Messi che è stato braccato da Gullit e Mbappe e con una manovra sorprendente è riuscito ad arrivare in area e a segnare con Manè il goal decisivo del 2-0 che gli ha permesso di accedere alla Grande Finale.

Xbox One: Fnatic Tekkz illude, bentornato Zezinho ma lo svedese Ollelito sorprende tutti Su Console Xbox One, sono usciti dalla competizione con lo score di 0-3 lo statunitense HazardHeath, il francese Cursor, il tedesco Hensoo e l'olandese Dani hagebuk dell'Ajax eSports.

Con il record di 1-3, sono stati eliminati l'inglese FUTWIZ Lyricz, il saudita Welly, il britannico Hashtag Shawrey, la matricola inglese Saints Venny del Southampton, i tedeschi Megabit e BeneCr7x rispettivamente del Werder Brema e del Wolfsburg eSports.

Con il risultato di 2-3 sono stati battuti nella prima fase l'americano MaxeVip, il singaporiano Fardinho, l'inglese Tom Crafty, il tedesco Sakul dei Fokus Clan e i brasiliani NSE Vini e Longaray del Club Brugge.

Tramite il punteggio di 3-2 si sono qualificati alla seconda fase i tedeschi DerGaucho del Borussia eSports e Nicklas Raseck, i brasiliani GN10, Phzin e GabrielPn, l'arabo Msdossary dei Tundra eSports, l'inglese Gorilla del team NEO, il portoghese Diogo dello Sporting Lisbona, il turco Isopower e il colombiano Janoz.

Con il risultato di 4-1 hanno passato il turno il tedesco DullenMike del Wolfsburg, il brasiliano FelipeAbd dell'agenzia Bundled, lo svedese Ollelito del Team Gullit, l'inglese Jas del West Ham eSports e il polacco El Polako.

Come al solito, la prima fase è stata vinta dal britannico Donovan Hunt in conosciuto come Tekkz dei Fnatic, che è stato protagonista di un cammino molto semplice che gli ha permesso di ottenere un punteggio di 5-0.



Durante gli Ottavi, il tedesco Nicklas Raseck ha battuto ai calci di rigore l'inglese Fnatic Tekkz con un risultato totale di 6-5, il colombiano Janoz ha eliminato il tedesco DerGaucho per 2-0, lo svedese Ollelito ha vinto di misura contro il brasiliano GN10 per 2-1, l'inglese Gorilla ha regolato Felipe Abd per 1-0, il portoghese Diogo ha sconfitto El Polako per 5-1, il brasiliano PhZin ha sconfitto il connazionale GabrielPn per 5-3, l'arabo Msdossary ha battuto il britannico Jas con un punteggio di 3-2 e infine, DullenMike ha perso ai tiri dal dischetto contro Isopower con un risultato totale di 5-2.

Ai Quarti, Nicklas Raseck ha vinto ai calci di rigore contro Janoz per 7-6, Ollelito ha incredibilmente battuto Gorilla per 4-1, Diogo ha eliminato PhZin per 4-2 e Msdossary ha sconfitto ai tiri dal dischetto Isopower con uno score complessivo di 7-5.

Nelle Semifinali, lo svedese Ollelito ha pareggiato contro Raseck nel match di ritorno per 1-1 dopo aver ottenuto un innocuo punteggio di 0-0 nella partita di andata. Questa volta i calci di rigore sono stati fatali al player tedesco che è stato eliminato tramite un punteggio finale di 7-6.

Nell'altra sfida, il portoghese Diogo ha battuto il veterano Msdossary nella partita di andata per 4-0 mentre nella gara di ritorno un inconsueto pareggio di 2-2 ha fissato il risultato complessivo sul 6-2.

Nella Finale Xbox One, Ollelito ha vinto la prima partita contro Diogo con un goal di Ronaldo, segnato al 57° minuto. Nella gara di ritorno, lo svedese ha sbagliato qualche passaggio e ha concesso il pareggio al player portoghese con la rete di De Bruyne.

Il match è stato molto combattuto e si è protratto fino ai supplementari, dove un goal della leggenda Cruyff ha consegnato il pass ad Ollelito per la Grande Finale.