Xbox Series X, le porte di ingresso e le finiture mostrate da questo prototipo?

CurryPanda, un utente di NeoGaf, avrebbe postato delle immagini di un prototipo di Xbox Series X. Da queste immagini si possono notare molti dettagli delle nuove console di Microsoft, tra i quali le porte sul retro della console e i dettagli delle finiture.



Se il leak si rivelasse vero, CurryPanda ha mostrato su NeoGaf le prime immagini di un prototipo di Xbox Series X allo stato brado. La console, infatti, presenta il suo design definitivo o perlomeno delle linee molto simili a quelle mostrate da Phil Spencer durante i TGA 2019. Dalle immagini si possono notare una porta HDMI, una di rete, due USB standard (più una terza sul davanti della console), una porta ottica, l'ingresso per il cavo della corrente elettrica e una porta senza nome di dimensioni generose. Questa ricorda quelle delle vecchie schede di memoria e probabilmente è stata utilizzata in fase di sviluppo e sparirà nei modelli messi in commercializzazione. Qualcuno suggerisce su NeoGaf che servirà per inserire gli SSD NVme in modo simile alle vecchie cartucce. La porta segnata con una K è quella per il lucchetto Kensigton, un sistema di sicurezza piuttosto diffuso su PC.



Anche se questi leak dovessero rivelarsi veri, non sarebbe la prima volta che un produttore cambia all'ultimo momento la disposizione o la quantità della porte sulle sue macchine. Cosa ne pensate? Vi piace il design della console? Cosa ne pensate delle finiture?