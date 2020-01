Wind: ricariche standard da 6 e 11 euro disponibili anche presso Lottomatica

Ancora novità per le ricariche standard targate Wind: dopo l'introduzione del taglio da 6 euro nei negozi e online, adesso i nuovi tagli da 6 e 11 euro sono ufficialmente disponibili presso i circuiti Lottomatica. Vediamo cosa c'è da sapere.

Negli ultimi mesi del 2019 Wind aveva introdotto sul mercato le Ricariche Special, dai tagli di 5 e 10 euro: ma offrivano in realtà 4 e 9 euro di credito telefonico, accompagnandolo all'attivazione di servizi aggiuntivi. Forse anche in seguito alle polemiche e alla diffida sollevate dall'AGCOM, ora le ricariche standard da 6 e 11 euro sono disponibili presso i circuiti Lottomatica, dunque le troverete nei canali come tabacchi, bar, edicole e ricevitorie.

Vale la pena ricordare che le ricariche Wind possono essere acquistate anche nei negozi ufficiali dell'operatore (tagli da 6, 11, 15, 20, 25, 30, 50, 90, 120 euro) e sul sito ufficiale (6, 11, 15, 25, 50 e 100 euro. Il taglio da 4 euro è invece sparito dalla circolazione, almeno per il momento.