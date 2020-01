Wind: ricarica da 6 euro, il nuovo taglio standard disponibile nei negozi

A quanto pare le diffide dell'AGCOM ottengono degli ottimi risultati: annotiamo giusto in queste ore l'arrivo nei negozi italiani delle ricariche standard da 6 euro dell'operatore storico arancione Wind. Approfittiamone per fare il punto della situazione.

Wind ha rilasciato nei negozi il nuovo taglio di ricarica standard da 6 euro; questo probabilmente in seguito alla diffida dell'AGCOM dell'ultimo mese. Anche Wind, come del resto TIM e Vodafone Italia, aveva proposto delle Ricariche Special: da 5 e 10 euro, offrivano poi rispettivamente 4 e 9 euro di credito telefonico, in aggiunta all'attivazione di vari servizi a base di minuti di chiamata, SMS e GIGA. Una pratica ritenuta scorretta dal garante della concorrenza sul mercato, che ha ingiunto a tutti gli operatori nostrani di abbandonarla il prima possibile.

Gli operatori si adegueranno probabilmente già nei prossimi mesi, riportando in commercio tutte le ricariche standard: bene per Wind dunque, che ha già fatto un primo passo in positivo.