Wind All Inclusive 50 Star: minuti, SMS e 50GB a 7,99 euro, per tornare dall'operatore

Comincia una nuova campagna winback, per tornare da uno specifico operatore mobile su territorio nazionale: in questo caso parliamo oggi di Wind, e della sua offerta nota come Wind All Inclusive 50 Star. Vediamo più da vicino tutti i dettagli del caso.

Wind All Inclusive 50 Star di Wind offre, dal punto di vista dei contenuti, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 200 SMS verso tutti e 50 GIGA di internet. Il prezzo di abbonamento mensile proposto dall'operatore è di 7,99 euro; trattandosi di un'offerta winback, potranno sottoscriverla solo gli ex clienti Wind contattati dall'operatore tramite campagna SMS (quest'ultima si sta svolgendo proprio nelle ultime ore).

Non ci sono costi di attivazione, per aderire a Wind All Inclusive 50 Star, bisognerà soltanto acquistare la nuova SIM Wind da 10 euro. Ecco l'SMS di Wind di cui vi abbiamo appena parlato: "Affrettati! Con wind 50 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese con All Inclusive Star 50+! Attivazione e SIM 10 euro. Corri nei negozi entro il 17 Gennaio 2020. Info costi e privacy su wind.it/50star".