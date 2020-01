WinDay: premi, sconti e promozioni dal 13 al 19 gennaio 2020

Con l'inizio della nuova settimana torna il solito appuntamento con il WinDay di Wind: ogni giorno l'operatore storico italiano in questione proporrà una serie di offerte, sconti, promozioni e bonus di vario tipo ai propri clienti più fedeli. Si comincia già da oggi lunedì 13 gennaio 2020, con 10 euro di sconto su Carrefour.it o il 70% di sconto su Fitprime (codici validi fino al 31 gennaio 2020 successivo).

Vale la pena ricordare di sfuggita come tutti questi premi possano essere ottenuti tramite l'app MyWind, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS. Ma proseguiamo con le iniziative di Wind della settimana dal 13 gennaio 2020 al 19 gennaio 2020: domani martedì 14 gennaio 2020 tornerà l'iniziativa Drive To Store, con sconti su prodotti da acquistare direttamente nei negozi Wind. Mercoledì 15 gennaio 2020 sarà poi il turno del notebook Acer TravelMate X5 TMX514, potrete vincerlo semplicemente partecipando al concorso (sempre tramite app MyWind, sezione Concorso, voce Gioca).

E infine, da giovedì 16 gennaio 2020 a domenica 19 gennaio 2020 i clienti Wind registrati a WinDay potranno richiedere un voucher per l'acquisto di quattro biglietti per il cinema al prezzo di due. Mica male, non è vero?