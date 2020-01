Wind Call Your Country: prorogate le offerte per clienti stranieri, i dettagli

Le offerte Call Your Country sono state ufficialmente prorogate da Wind, uno dei più noti tra gli operatori storici italiani. Si tratta di una serie di offerte pensate per i clienti stranieri: ora potranno essere sottoscritte fino al prossimo 19 gennaio 2020. Vediamo i dettagli che dovete conoscere, in questo rapido articolo.

Tutte le offerte Call Your Country di Wind prevedono il rinnovo mensile e sono valide a tempo indeterminato (salvo possibile disdetta da parte del cliente). Per sottoscriverle bisogna però essere clienti con cittadinanza straniera, dandone prova con codice fiscale al momento dell'attivazione della specifica offerta. Qui di seguito vi riportiamo le più note proposte Call Your Country di Wind, pensate per i vari paesi del mondo.

Ecco tutte le offerte Wind Call Your Country attualmente disponibili:

Call Your Country Speciale Cina: minuti illimitati verso Wind, 588 minuti nazionali, 288 minuti verso la Cina e 28 GIGA a 9,88 euro mensili

Call Your Country Speciale Pakistan: minuti illimitati verso Wind, 500 minuti nazionali, 100 minuti verso il Pakistan e 25 GIGA a 8,99 euro mensili

Call Your Country Speciale Polonia: minuti illimitati verso Wind, 600 minuti nazionali, 300 minuti verso la Polonia e 30 GIGA a 9,99 euro mensili

Call Your Country Speciale Bulgaria: minuti illimitati verso Wind, 600 minuti nazionali, 300 minuti verso la Bulgaria e 30 GIGA a 9,99 euro mensili

Call Your Country Speciale Romania: minuti illimitati verso Wind, 500 minuti nazionali, 300 minuti verso la Romania e 25 GIGA a 9,99 euro mensili

Call Your Country Speciale Moldavia: minuti illimitati verso tutti, 500 minuti nazionali, 100 minuti verso Orange Moldavia e 40 GIGA a 11,99 euro mensili