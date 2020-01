Google Assistant, tutte le novità dal CES 2020

In occasione del CES 2020 di Las Vegas molto spazio è stato concesso anche a Google Assistant, il celebre assistente vocale di Mountain View. In questo rapido articolo vedremo dunque tutte le novità e tutti gli aggiornamenti in arrivo nei prossimi mesi, già svelati.

In generale, ad espandersi, sarà l'intero ecosistema legato a Google Assistant. Innanzitutto in occasione del CES 2020 di Las Vegas sono state svelate alcune cifre molto eloquenti: pare che 500 milioni di utenti ogni mese utilizzino Google Assistant. Dal punto di vista degli aggiornamenti, come prima cosa si amplierà la modalità Interprete, presto disponibile come servizio commerciale in hotel, stadi, palestre, bar e via dicendo. Le aziende che si occuperanno di proporle ai clienti saranno Volara e SONIFI, specialisti nella system integration.

Altre novità in arrivo saranno poi: le azioni pianificate, con le quali potremo chiedere a Google Assistant di fare qualcosa ad una determinata ora (fai il caffè alle 6.30 di mattina, ad esempio); la configurazione iniziale semplificata, per il primo utilizzo; i post-it virtuali (negli smart display); una lettura delle pagine web di livello superiore; più trasparenza nella gestione della privacy (si potrà dire "Hey Google, non parlavo con te" e chiedere "stai salvando i miei dati audio?"). Quest'ultimo aspetto è stato illustrato anche tramite il breve video che vi proponiamo qui di seguito.