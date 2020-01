Wind Tre: concorso Grande Cinema 3 prorogato al 31 marzo 2020, i dettagli

Negli ultimi mesi del 2019 l'operatore italiano 3 Italia, che fa parte del gruppo Wind Tre, aveva lanciato un'iniziativa nota come Grande Cinema 3: la promozione portava i suoi clienti nei cinema di tutta Italia, con notevoli vantaggi. Apprendiamo in queste ore che l'iniziativa è stata prorogata al 31 marzo 2020.

Tutti i clienti Wind Tre avranno dunque tranquillamente altri tre mesi di tempo, grazie alla proroga di 3 Italia fissata al 31 marzo 2020. Grande Cinema 3 permette di ottenere alcune card sconto 2x1 da utilizzare nei cinema aderenti. Questo è possibile previa attivazione di una delle varie offerte voce e dati compatibili di 3 Italia, vale a dire: Play Power solo SIM, Play Power versione digital, Play Special 360, All-In solo SIM o con Smartphone, All-in Pro, All-in Pro Easy, All-In Pro Super Fibra e Super Internet Pro.

Trovate sul sito web dell'operatore tutte le altre informazioni utili, circa come acquistare una delle offerte citate ed ottenere lo sconto del 50% sui biglietti di ingresso nei cinema aderenti. La promozione resta dunque attualmente valida dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 (ma i biglietti gratis saranno ottenibili fino al 31 marzo 2020, poi utilizzabili al massimo entro il mese successivo).