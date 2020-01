Nintendo Switch: Fortnite è il gioco più giocato nel 2019 in Europa

Nintendo Europe ha svelato la classifica dei giochi più giocati nel corso del 2019 su Nintendo Switch, mostrando come Fortnite risulti ancora in cima come titolo più popolare sulla piattaforma, almeno per quanto riguarda l'Europa nell'anno appena trascorso.



Fortnite risulta dunque il più giocato su Nintendo Switch nel 2019, seguito dall'inossidabile The Legend of Zelda: Breath of the Wild e poi Super Smash Bros. Ultimate, Minecraft e Mario Kart 8 Deluxe.



In generale, sono i titoli Nintendo a farla da padrone come i più utilizzati su Nintendo Switch, come solitamente accade, ma Fortnite è riuscito a sovrastare tutti, oltre a notevoli posizioni anche per Minecraft e FIFA 19.



Giochi più popolari su Nintendo Switch nel 2019

Fortnite The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Pokémon: Let's Go, Pikachu Pokémon: Let's Go, Evoli Super Mario Odyssey FIFA 19 Splatoon 2 Pokémon sword Pokémon Shield New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Party Super Mario Maker 2 Fire Emblem: Three Houses FIFA 18 The Legend of Zelda: Link's Awakening Diablo III: Eternal Collection Mario + Rabbids Kingdom Battle